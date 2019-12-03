Информация о том, что “Украина не едет на лондонский саммит” не отвечает действительности

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко якобы не был приглашен на саммит НАТО в Лондоне.

“Во-первых, это встреча лидеров, а не саммит. Во-вторых, это встреча, продолжающаяся полдня, только между странами-членами. Мы никогда не говорили в наших планах о том, что это будет саммит при участии партнеров. Поэтому министр иностранных дел не был приглашен - потому что никакие другие страны-партнеры не были приглашены на встречу”,- сказала она во время "круглого стола" “Украина-НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания” в Киеве во вторник.

Она отметила, что глава украинского МИД будет принимать участие в конференции, организованной отделом общественной дипломатии в Лондоне во вторник.

Таким образом, подчеркнула Маронкова, информация о том, что “Украина не едет на лондонский саммит”, не отвечает действительности.

Как сообщалось, Пристайко 3-4 декабря пребывает с рабочим визитом в Лондоне, где принимает участие в конференции “NATO Engages” на полях саммита НАТО.