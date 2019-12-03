Общественный совет при Госкомтелерадио просит доработать законопроект №0931 из-за возможного влияния на объективность в журналистике

Общественный совет при Государственном комитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) обратился в комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова с призывом направить на доработку законопроект №0931, положения которого якобы могут угрожать свободе выражению взглядов и убеждений, а также объективной журналистике.

"Общественный совет при Госкомтелерадио утвердил обращение к комитету Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова с просьбой вернуть проект закона №0931 от 29.08.2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза)" на доработку", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что беспокойство общественности вызвала перспектива расширения полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека, которому будет предоставляться право выдавать по результатам рассмотрения обращений лиц или групп лиц обязательные для выполнения требования (предписания) об устранении нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации.

"Таким образом, любые слова или критические суждения журналиста в материале могут быть истолкованы как дискриминация, множественная дискриминация или дискриминация по ассоциации по какому-либо признаку. А это потенциально гарантирует привлечения к ответственности и наложения штрафов", - отмечается в обращении общественного совета при Госкомтелерадио.

Согласно сообщению, по мнению медийных общественных организаций, такие изменения в законодательстве будут угрожать свободе выражению взглядов и убеждений, а также объективной журналистике.