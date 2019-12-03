Вопрос продления или отмены военного сбора будет рассматриваться при разработке налоговой реформы – глава Минфина Украины

Вопрос продления или отмена военного сбора будет рассматриваться при разработке комплексной налоговой реформы, анонсированной на весну 2020 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Отмена или продление военного сбора - это один из вопросов, который будет рассматриваться при подготовке комплексной налоговой реформы", – сказала она в интервью изданию "Корреспондент".

При этом министр отметила, что это один из налогов с простым администрированием и причины его введения остаются актуальными.

"Наши расходы на оборону и безопасность остаются высокими - 3% и 5,4% от ВВП соответственно, поэтому причины введения налога до сих пор актуальны", – указала Маркарова.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский зарегистрировал в парламенте законопроекты 2252 и 2253 об отмене военного сбора.

Военный сбор в размере 1,5% налогооблогаемых доходов ввели в августе 2014 года.