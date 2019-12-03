Зеленский подписал указ об усилении социальной защиты и улучшения условий для людей с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день людей с инвалидностью подписал указ "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью".

"Он (указ – ИФ) касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, - к транспортной инфраструктуре", - отметил он во вторник на встрече в Офисе президента с представителями гражданского общества, которые занимаются правами данной категории граждан.

Зеленский напомнил, что вскоре исполняется 10 лет, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью и взяла на себя соответствующие обязательства.

На встрече представители гражданского общества обратили внимание президента на необходимость обустройства и обеспечения доступности для лиц с инвалидностью больниц и других медицинских учреждений при реализации реформы здравоохранения.

Также участники встречи отметили, что военнослужащие, которые имеют третью группу инвалидности, лишены возможности лечиться в учреждениях Министерства обороны. Кроме того, речь шла о необходимости государственной программы по эндопротезированию суставов, глаз, обеспечению слуховыми аппаратами, лечения онкобольных участников боевых действий.

Владимир Зеленский согласился с необходимостью решения указанных вопросов и пообещал способствовать этому.

Директор одного из предприятий, на котором работают незрячие, указал, что 31 декабря 2019 года прекращается действие льготной, нулевой ставки НДС по операциям поставки товаров и услуг, которые непосредственно производят предприятия и общественные организации лиц с инвалидностью, и обратился к президенту с просьбой оказать содействие в решении вопроса продления действия льготного налога.

Зеленский на это отметил, что указ, который он подписал, содержит пункт, касающийся обеспечения продолжения действия нулевой ставки НДС для таких предприятий.

Данным указом Кабинету министров Украины поручено, в частности, проработать вопросы увеличения пенсий и социальной помощи для лиц с инвалидностью, обеспечения доступности услуг системы раннего вмешательства для детей раннего возраста с нарушениями развития или риском такового.

Президент поручил заняться обеспечением доступности для маломобильных групп населения объектов улично-дорожного пространства, в частности, оснащением пешеходных переходов и светофоров средствами безопасности, ориентирования и получения информации; поэтапным оснащением железнодорожных вокзалов и станций подъемными механизмами для помощи ограниченным в передвижении лицам, а также тактильными, визуальными и другими элементами доступности; контролировать создание необходимых условий для такой категории населения при строительстве.

Зеленский предписал правительству обеспечить совершенствование нормативно-правовых актов о возможности обслуживания вне очереди лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению, а также внеочередного пропуска указанных лиц через государственную границу Украины, КПВВ с временно оккупированными территориями.

Кроме того, указ предусматривает учет потребностей пользователей из числа лиц с инвалидностью, в том числе с нарушениями зрения или слуха, при разработке и совершенствовании программного обеспечения с целью создания условий для получения ими соответствующих услуг в электронном виде.