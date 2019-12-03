Политика

15:12 03.12.2019

ЕС действует единым фронтом в ответ на американские торговые меры - представитель ЕК

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ЕС действует единым фронтом в ответ на американские торговые меры - представитель ЕК

Евросоюз останется солидарным с Францией в связи с ее заявленным намерением "дать твердый ответ" на угрозу США ввести дополнительные пошлины на французские товары из-за налога на цифровые услуги таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, заявил официальный представитель Европейской комиссии Даниэль Розарио.

"Мы приняли к сведению это объявление... По этому досье, как и по другим торговым досье, Европейский союз будет действовать единым фронтом и останется сплоченным", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Мы тесно координируем с французскими властями последующие этапы процедуры. Рассматриваем различные варианты..., например, урегулирование разногласий внутри ВТО", - отметил представитель ЕК.

По его словам, в Еврокомиссии считают, что ВТО - это хорошая структура для попыток урегулирования любых разногласий.

"Европейский союз попытается начать диалог с Соединенными Штатами, чтобы решить этот вопрос путем переговоров еще до рассмотрения в ВТО. Комиссия решительно настроена найти долгосрочное и надежное решение по налогообложению цифровой экономики", - заявил Розарио.

Теги: #сша #торговля #ес #ек
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