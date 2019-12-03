Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне (Antti Rinne) подал во вторник в отставку, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Ринне подал прошение об отставке президенту Саули Ниинисте (Sauli Niinisto), и глава государства принял ее.

Ниинисте попросил нынешнее правительство продолжить работу до назначения нового кабинета министров.

Правительство Ринне пробыло у власти около полугода.

Как сообщил Ринне на пресс-конференции после посещения главы государства, причиной отставки "стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей забастовкой работников государственной почтовой службы".

Она была вызвана спорами вокруг трудового договора и планами руководства компании перевести на другую, ниже оплачиваемую работу 700 сортировщиков посылок. Руководство почты якобы скрыло эти планы, а министр государственного управления Финляндии Сирпа Паатеро (Sirpa Paatero), член Социал-демократической партии, не приняла должных мер, чтобы помешать руководству почты ущемить интересы трудящихся.

Паатеро подала в отставку, но главный союзник по коалиции - партия Центра - заявила, что и председатель СДП, премьер-министр Ринне знал о ситуации на почте, и потребовала и его отставки.

При этом центристы выразили недоверие лично премьеру и заявили, что коалиция может остаться в прежнем составе.

Сам Ринне заявил, что покидает должность премьера, но сказал: "Я не собираюсь покидать пост главы СДП и намерен повторно баллотироваться на пост председателя следующим летом".

Тем временем заместитель председателя СДП, министр транспорта и коммуникаций Санна Марин (Sanna Marin) заявила во вторник, что "не уклоняется от ответственности в этой сложной ситуации".

Если 34-летней Марин поручат сформировать новое правительство, она станет самым молодым премьером в истории Финляндии.

Лидер парламентской группы фракции СДП Антти Линдтман (Antti Lindtman) также заявил, что готов стать премьер-министром.