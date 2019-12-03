Политика

14:22 03.12.2019

Глава фракции "Слуга народа" считает необходимой встречу Зеленского с Путиным

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Глава фракции "Слуга народа" считает необходимой встречу Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках переговоров лидеров стран "нормандского формата" 9 декабря в Париже, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Президент готов к этому, он готовится к этому еще, он будет готовиться всю неделю к этому. Я думаю, что он очень-очень сильно подготовлен", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом на вопрос, нужна ли Украине встреча Зеленского с Путиным "глаз на глаз", глава фракции ответил: "Я считаю, что да".

Теги: #зеленский #слуга_народа #путин #арахамия
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