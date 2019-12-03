Политика

14:09 03.12.2019

Рада приняла новые правила дорожного движения для лиц, которые передвигаются в колесных креслах

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Рада приняла новые правила дорожного движения для лиц, которые передвигаются в колесных креслах

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины "О дорожном движении", касающиеся организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в колесных креслах.

За соответствующий закон № 0963 проголосовало в целом и во втором чтении законопроект 350 народных депутатов.

Народные депутаты дополнили ст. 19 закона нормами, согласно которым лица, которые передвигаются в колесных креслах, имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.

Они также имеют право двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

В законопроекте отмечается, что лица, которые передвигаются в колесных креслах со скоростью пешеходов по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.

Лица, которые передвигаются в колесных креслах по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот позволяются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи между ними.

Во время движения они должны выполнять правила дорожного движения, касающиеся обязанностей велосипедистов.

В законопроект также отмечаются, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочины – внешними световыми приборами.

Теги: #дорожное_движение #верховная_рада
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