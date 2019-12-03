Политика

14:03 03.12.2019

Рада приняла в 1-м чтении законопроект с поправками в налоговое законодательство №1209-1

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Рада приняла в 1-м чтении законопроект с поправками в налоговое законодательство №1209-1

Верховная Рада приняла за основу законопроект с поправками в налоговое законодательство №1209-1 о правилах контроля трансфертного ценообразования (ТЦО), налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), ограничении по финансовым операциям со связанными лицами.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона поддержали 250 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"В ходе подготовки к первому чтению и даже сейчас, когда законопроект внесен на рассмотрение в зал, у нас не прекращается работа над ним, и мы уже достигли некоторого компромисса с бизнесом по ряду норм", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") с трибуны Верховной Рады.

Как указал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, законопроект требует доработки ко второму чтению.

"К законопроекту было много замечаний. Например, по регулированию госпредприятий. И практически одноголосно решили, что этот раздел нужно пересматривать. То же самое касается и других частей законопроекта", – сказал Железняк.

Как сообщалось, законопроект №1209-1 является техническим законопроектом к проекту закону №1210-1 с поправками в Налоговый кодекс.

Хотя президент Владимир Зеленский определил законопроекты как безотлагательные, бизнес раскритиковал документ, в частности, относительно норм о налогообложении экспортных операций по ставке 20% НДС (облагать налогом разницу себестоимости и цену продажи), исключение из Налогового кодекса положения о личной ответственности налоговых инспекторов, увеличение штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже по необлагаемым налогам и льготным операциям, налогообложение курсовых разниц.

Теги: #налоги #тцо #верховная_рада
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