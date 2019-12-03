Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Кучера, назначенного главой Харьковской обладминистрации

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата фракции "Слуга народа" Алексея Кучера.

За соответствующее постановление №2507 на заседании во вторник проголосовало 338 народных депутатов.

Как отмечается в постановлении Верховной Рады, полномочия прекращаются в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Кучер досрочно прекратил полномочия народного депутата в связи с назначением его главой Харьковской областной государственной администрации.