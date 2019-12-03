Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Кубракова, назначенного главой Укравтодора
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова.
За соответствующее постановление №2526 на заседании во вторник проголосовало 329 народных депутатов.
Как отмечается в постановлении Верховной Рады, полномочия прекращаются в связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).