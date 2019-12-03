Политика

13:23 03.12.2019

Порошенко предлагает Раде рассмотреть заявление о первоочередных шагах по обеспечению интеграции в НАТО

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Порошенко предлагает Раде рассмотреть заявление о первоочередных шагах по обеспечению интеграции в НАТО

Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко предлагает парламенту во вторник рассмотреть заявление о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины.

"Парламент должен... продемонстрировать, что новый состав Верховной Рады поддерживает курс Украины в НАТО... Это заявление есть в повестке дня, и мы просили бы ее рассмотреть сразу после завершения рассмотрения законопроекта о ГБР", - сказал Порошенко во вторник на утреннем заседании Верховной Рады.

Порошенко предложил парламенту рассмотреть это постановление после того, как народные депутаты проголосуют за законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" (второе чтение).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект постановления №2327 о заявлении Верховной Рады "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – приобретение полноправного членства Украины в организации Североатлантического договора" предлагается включить в повестку дня вторника и рассмотреть его.

Теги: #верховная_рада #порошенко #нато
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