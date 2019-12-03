Политика

13:19 03.12.2019

Зеленский подписал закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения

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Зеленский подписал закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.4 закона Украины "Об использовании земель обороны" № 296-IX, принятый Верховной Радой в целом 14 ноября 2019 года.

"Закон разработан с целью совершенствования и ускорения процесса размещения средств связи, навигации и наблюдения объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС), повышения эффективности использования выделенных земельных участков", - сообщается на сайте Офиса президента во вторник.

Согласно документу, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям ОГВС с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.

В Офисе президента обещают, что принятие закона будет способствовать созданию более тесного взаимодействия подразделений ОГВС и подразделений Минобороны в части организации использования воздушного пространства как в мирное время, так и в особый период.

Теги: #зеленский #закон #оборона
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