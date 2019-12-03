Политика

13:03 03.12.2019

НБУ заявляет об усилении давления на институцию

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НБУ заявляет об усилении давления на институцию

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет об усилении давления на институцию через преследование семей и близких сотрудников центробанка.

"Террор и давление на НБУ - институцию, правление, коллектив – продолжаются. Со вчера и сегодня - в виде личного преследования семей и близких работников НБУ. Мы возмущены тем, как заказчики и организаторы митингов искажают демократическое право граждан на свободу слова и свободное высказывание своих взглядов для удовлетворения собственных бизнес-интересов", - говорится в комментарии пресс-службы НБУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ", начавшаяся 13 ноября под стенами НБУ, расширилась: митингующие пришли к домам главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. В понедельник протестующие на въезде в поселок, где проживает Смолий, установили палатку и организовали митинг. В 7:00 во вторник к дому Рожковой прибыли 10 протестующих с большими плакатами и включили громкоговоритель. В 19:30 понедельника съемочная группа телеканала "1+1" вошла в подъезд, где проживает дочь Смолия с семьей.

О происходящем проинформирован ряд посольств и представительства международных финансовых организаций.

Акцию протеста "Остановим коррупцию в НБУ" инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Активисты требуют привлечь к ответственности Смолия и Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

Теги: #нбу #давление
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