Политика

13:00 03.12.2019

Порошенко: Возвращение к покупке российского газа - это капитуляция

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Порошенко: Возвращение к покупке российского газа - это капитуляция

Украина уже пятый год не покупает российский газ и сегодня и нет никакой причины возвращаться к этой практике, заявляет лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, как Украина не покупает газ в России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Теги: #рф #порошенко #газ
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