Порошенко: Возвращение к покупке российского газа - это капитуляция

Украина уже пятый год не покупает российский газ и сегодня и нет никакой причины возвращаться к этой практике, заявляет лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, как Украина не покупает газ в России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.