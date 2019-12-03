Политика

12:13 03.12.2019

Рада поддержала закон о перезагрузке ГБР

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Рада поддержала закон о перезагрузке ГБР

Верховная Рада усилила полномочия директора Государственного бюро расследований (ГБР) и разрешила переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

За соответствующий президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР", проголосовали 250 народных депутатов.

Согласно законопроекту, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст.1 закона прописано, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Также из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

Как сообщалось, в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Теги: #гбр #верховная_рада
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