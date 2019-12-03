Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за статус "вора в законе"

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", который предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе "вора в законе".

Законопроект № 2513 направлен на обеспечение политической и экономической стабильности в Украине путем изменений в правоохранительной политике государства касательно борьбы с организованной преступностью, сообщает пресс-служба президента.

Законопроект предполагает введение криминальной ответственности за получение лицом статуса "вора в законе", создание преступных сообществ, участие в них и т.д.