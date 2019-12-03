Политика

11:08 03.12.2019

Рада продолжила рассмотрение изменений в закон о ГБР

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Рада продолжила рассмотрение изменений в закон о ГБР

Верховная Рада продолжила рассмотрение законопроекта №2116 о внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюро расследований.

Документом предполагается изменение статуса ГБР из центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, в государственный правоохранительный орган. Кроме того, законопроект предусматривает смену подхода к формированию структуры госбюро и назначению его директора.

В законопроект ко второму чтению подали около 800 правок, среди которых и разрешение следователям ГПУ, занимавшимся делами Майдана, без конкурса перейти на работу в ГБР.

Народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта №2116 и правок к нему в середине ноября.

Теги: #гбр #верховная_рада
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