Рада продолжила рассмотрение изменений в закон о ГБР

Верховная Рада продолжила рассмотрение законопроекта №2116 о внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюро расследований.

Документом предполагается изменение статуса ГБР из центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, в государственный правоохранительный орган. Кроме того, законопроект предусматривает смену подхода к формированию структуры госбюро и назначению его директора.

В законопроект ко второму чтению подали около 800 правок, среди которых и разрешение следователям ГПУ, занимавшимся делами Майдана, без конкурса перейти на работу в ГБР.

Народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта №2116 и правок к нему в середине ноября.