Политика

10:28 03.12.2019

Зеленский собирает СНБО в преддверии "нормандской встречи" - Аваков

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Зеленский собирает СНБО в преддверии "нормандской встречи" - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщает о готовящемся во вторник заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в преддверии встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов во вторник утром в Киеве.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором. "У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже соберутся руководители стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и РФ.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #аваков #снбоу
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