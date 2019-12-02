Политика

19:02 02.12.2019

Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

Текст указа №874/2019 был обнародован на официальном сайте президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", - указывается в тексте документа.

Соответствующим решением СНБО поручил создать Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативный орган при СНБО. Секретарь СНБО обязуется в месячный срок подать на утверждение президенту проект Положения о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности при СНБО.

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза до 1 апреля 2020 года. Кабмину также поручено разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект относительно актуализации положений Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года в вопросах увеличения объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа и метана.

СНБО также поручил правительству до 1 января 2020 года применить меры для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных шахт и предотвращения возникновения такой задолженности в будущем.

Кроме того, Кабмину, в частности, надлежит твердить финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2019 год (с учетом действующего госбюджета) и на 2020 год.

Центральным органам исполнительной власти поручается в месячный срок подать Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) информацию о нарушениях субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках. АМКУ в свою очередь обязан провести в установленном порядке расследование нарушений и принять соответствующие меры.

Также указ отменяет два изданных в 2014 году указа - указ и.о. президента Украины Александра Турчинова от 1 мая 2014 № 448 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 "О состоянии обеспечения энергетической безопасности в связи с ситуацией по поставкам природного газа в Украину" и указ пятого президента Украины Петра Порошенко от 14 ноября 2014 № 876 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 "О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложные меры по устойчивому проведению отопительного сезона 2014/2015 года".

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Теги: #президент #указ #энергобезопасность
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