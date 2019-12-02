Законы, которые предлагаются для рассмотрения на этой пленарной неделе, являются второстепенными. Верховная Рада должна работать для людей, а потому надо принять законы, касающиеся снижения тарифов, списания задолженности населению за газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию, а также рассмотреть закон о проведении референдумов.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За життя» Вадим Рабинович на согласительном совете в стенах парламента 2 декабря.

«Уважаемые коллеги! Я посмотрел весь перечень законопроектов, предлагаемых для рассмотрения на этой пленарной неделе. Я не увидел здесь ни мира, ни снижения тарифов, ни других вопросов, касающихся повседневной жизни людей. Нам предлагается еще неделю болтовни! Поэтому я очень прошу вас: Первое - включите в повестку дня проект закона №2126, который уже прошел комитеты и который позволяет, изменив налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения, снизить тарифы вдвое за одну неделю без всяких экспериментов. Давайте уже реально, а не креативно поможем нашим людям! Все сделано, комитет рекомендовал законопроект для рассмотрения в пленарном заседании. Все, что угодно в этой повестке дня, а этого законопроекта о снижении тарифов нет, разве это вас не беспокоит? Зачем тогда здесь находимся, если не хотим даже пальцем шевельнуть, чтобы снизить тарифы людям!» - возмутился политик.

Парламентарий напомнил, что кризис неплатежей за коммунальные услуги «достиг рекордного уровня, поэтому надо списать людям эти долги».

«Есть проект №1106/1 о списании задолженности населению за газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию, сформировалась на 1 января 2019 года. Уже сегодня кризис неплатежей достиг рекордного уровня. Люди пашут день и ночь, а им не хватает даже за жилье заплатить. Давайте спишем задолженность, это не критическая сумма, даже меньше, чем то, что Коболев отправляет своей маме!» - предложил он.

«К тому же, я умоляю и требую - включите в повестку дня проект закона №2087 о внесении изменений в некоторые законы по защите граждан от негативных последствий повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Этот закон гарантирует, что людей, имеющих задолженности по ЖКХ, не смогут выбросить на улицу, забрать у них дома и квартиры! Этот закон должен быть принят - и вы не сможете объяснить людям, почему все законопроекты, которые так необходимы людям, отсутствуют в повестке дня совсем!» - пояснил политик.

Вадим Рабинович напомнил, что во время избирательной кампании представители пропрезидентской партии «Слуга народа» обещали принять закон «О народовластии» и прописать механизм проведения всеукраинского и местных референдумов, «но этого так и не было сделано».

«Проект закона №1123 О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе уже есть! Хочу напомнить, что «слуги народа» обещали широкое народовластие, а законопроект о референдуме опять отсутствует в повестке дня... Продажу земли вы вносите в зал, а референдум, который обещали еще до продажи земли, даже не включили в повестку дня! Требую или включить законопроект в повестку дня, или скажите честно, что вы просто передумали советоваться с народом», - подчеркнул народный депутат.

Парламентарий также сообщил, что партия «Оппозиционная платформа - За життя», которую он представляет, подала проект закона №2491 «О внесении изменений в закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», подчеркнув: «без мира не будет ничего в нашей стране».