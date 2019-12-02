Зеленский: без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места решение вопроса с прекращением войны на Донбассе и возвращением оккупированных территорий.

"Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте", - сказал он в своем видеообращении к украинцам, записанном во время бега на тренажёре в спортзале.

Зеленский подчеркнул, что он не хочет оставаться на месте в решении этой проблемы, а чтобы "всё это закончилось, и мы снова были великой страной - Украиной".