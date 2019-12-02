Гражданин Германии пытался вывезти из Украины в Венгрию 2,7 кг "травки"

Пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками пресекли попытку гражданина Германии переместить через украинско-венгерскую границу 2,7кг наркотического вещества.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, пересечь границу в пункте пропуска "Лужники" на выезд из Украины со скрытыми наркотиками пытался 34-летний гражданин Германии. "Выявить наркотическое вещество помогла служебная собака пограничников, которая безошибочно указала на тайник с "травкой", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в бампере автомобиля "Шкода" немецкой регистрации находятся пакеты с 2,7 килограммами марихуаны.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" пограничники направили уведомление в компетентные правоохранительные органы.