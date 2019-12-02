Политика

12:41 02.12.2019

Оржель заявляет о политическом решении по смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

1 мин читать
Оржель заявляет о политическом решении по смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Теги: #нафтогаз #оржель #укрэнерго #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 02.12.2019
Военный прокурор Ляшенко возглавил прокуратуру Луганской области

Военный прокурор Ляшенко возглавил прокуратуру Луганской области

12:19 02.12.2019
Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

12:13 02.12.2019
Украина и РФ в ближайшее время перейдут к согласованию условий договора по транзиту газа - министр энергетики Украины

Украина и РФ в ближайшее время перейдут к согласованию условий договора по транзиту газа - министр энергетики Украины

09:57 02.12.2019
Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

22:44 30.11.2019
В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

20:55 29.11.2019
Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных гособъектов - Кабмин

Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных гособъектов - Кабмин

19:22 29.11.2019
У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома" в Германии, Польше и Молдове – топ-менеджер "Нафтогаза"

У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома" в Германии, Польше и Молдове – топ-менеджер "Нафтогаза"

18:55 29.11.2019
"Газпром" и новый оператор ГТС Украины в Вене продолжают согласовывать соглашения об интерконнекте - топ-менеджер "Нафтогаза"

"Газпром" и новый оператор ГТС Украины в Вене продолжают согласовывать соглашения об интерконнекте - топ-менеджер "Нафтогаза"

18:47 29.11.2019
Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

17:41 29.11.2019
Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и РФ в ближайшее время перейдут к согласованию условий договора по транзиту газа - министр энергетики Украины

Зеленский: За потерявшихся в ОРДЛО нужно бороться, а те, кто за Россию", вольны делать свой выбор и могут уехать"

Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате"– Завитневич

Зеленский заявил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии НВФ

Выведение Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, утверждают в СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы на следующей неделе могут работать в комитетах и в пленарном режиме

Митинг активистов под стенами НБУ возобновился в понедельник

В МИД Украины призвали изучить заявление спикера Госдумы РФ Володина на соответствие украинскому законодательству

Зеленский: За потерявшихся в ОРДЛО нужно бороться, а те, кто за Россию", вольны делать свой выбор и могут уехать"

Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате"– Завитневич

США как стратегический партнер Украины не должны блокировать помощь - Зеленский

Глава СБУ обсудил с послом Франции усиление сотрудничества в сфере безопасности

Аваков о высказывании спикера Госдумы РФ: говорите чаще, это помогает лучше понимать истинные устремления "русского мира"

Не все страны ЕС готовы к нормализации отношений с РФ - глава европейской дипломатии

Встреча Путина и Зеленского в Париже обязательно состоится, ее формат станет известен позже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА