Политика

12:13 02.12.2019

Украина и РФ в ближайшее время перейдут к согласованию условий договора по транзиту газа - министр энергетики Украины

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Украина и РФ в ближайшее время перейдут к согласованию условий договора по транзиту газа - министр энергетики Украины

Глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель в газовых переговорах с Россией рассчитывает на переход в ближайшее время от начавшихся технических консультаций к согласованию договора транспортировки и поставки природного газа.

"Стороны сейчас находятся в технических консультациях. В ближайшие время вопрос будет переходить действительно к определенным уже значительным элементам согласования договора транспортировки и условий поставки или компенсации тех позиций и денежных решений по арбитражам", – сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

"Сейчас происходит активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроках компенсаций", – добавил министр.

По его словам, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

Как сообщалось, по итогам встречи украинского и российского министра в Вене 28 ноября были начаты технические консультации по соглашению интерконнекта между оператора украинской и российской ГТС.

Теги: #оржель #рф #транзит_газа #минэкоэнерго
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