Митинг активистов под стенами НБУ возобновился в понедельник

Митингующие под стенами Национального банка Украины (НБУ), которые в полдень в пятницу приостановили протестную акцию, в понедельник вновь собрались у входа в центробанк на ул. Институтсткой.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", общее число активистов возле здания НБУ составляет около 700, в том числе около 100 - работники Никопольского завода ферросплавов, которые одеты в оранжевые жилеты.

Как сообщалось, акцию протеста "Остановим коррупцию в НБУ" инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Активисты требуют привлечь к ответственности председателя центробанка Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.