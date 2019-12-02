В МИД Украины призвали изучить заявление спикера Госдумы РФ Володина на соответствие украинскому законодательству

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что правоохранительные органы должны изучить на предмет нарушения законодательства Украины высказывания спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о выходе ряда областей из состава Украины.

"Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!" – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Россия в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине. Кроме того, Боднар назвал заявление российского чиновника "классическим набором штампов, предубеждений и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует относительно этнонациональных вопросов в Украине".

"Таким образом, настоящая цель заявления Володина - это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России", - отметил замминистра.

Кроме того, на заявления Володина отреагировал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, предложив взамен принять в состав Украины несколько российских областей, в частности для "внедрения европейских стандартов жизни".

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о "выходе ряда областей из состава Украины" после того, как 28 ноября украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека с нарушением процедур включения в состав российской делегации.