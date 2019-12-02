Политика

11:32 02.12.2019

Зеленский: За потерявшихся в ОРДЛО нужно бороться, а те, кто за Россию", вольны делать свой выбор и могут уехать"

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Зеленский: За потерявшихся в ОРДЛО нужно бороться, а те, кто за Россию", вольны делать свой выбор и могут уехать"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за жителей оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые "потерялись" в связи с произошедшими с 2014 года событиями, нужно бороться, а "те, кто за Россию", вольны делать свой выбор и могут уехать жить туда, где им хочется.

"Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.

При этом Зеленский подчеркнул, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украина "его земля".

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", - указал он.

Теги: #зеленский #ордло
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