Политика

11:12 02.12.2019

Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате"– Завитневич

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Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате"– Завитневич

Работу над новым законопроектом об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей народные депутаты Украины начнут после переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже, прогнозирует глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Пока нас не привлекают (к работе над законопроектом – ИФ). Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го (декабря - ИФ) уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем", - сказал Завитневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава парламентского комитета также подчеркнул неприемлемость для Украинского государства недавнего высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина должна вести переговоры об урегулировании ситуации на востоке страны с представителями ОРДЛО.

"Позиция не только моя, но и всех наших политиков, государственных деятелей, президента - нам не нужно вступать с ними в переговоры. У нас Россия – страна агрессор и разговаривать надо с Российской Федерацией", - подчеркнул Завитневич.

Как сообщалось, 31 декабря 2019 года заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #верховная_рада #ордло #завитневич
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