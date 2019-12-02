Политика

10:50 02.12.2019

США как стратегический партнер Украины не должны блокировать помощь - Зеленский

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США как стратегический партнер Украины не должны блокировать помощь - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, не должны блокировать какую-либо помощь со своей стороны.

"Я не разговаривал с президентом США Трампом в таком ключе, что я дам вам это, а вы мне - это. Мы это полностью пропустили. Вот как я говорил с президентом Путиным: вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов, то я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но вы (США – ИФ) должны понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы (США – ИФ) являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Это о справедливости, речь не идет о quid pro quo, это просто история сама по себе", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.

Теги: #сша #зеленский
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