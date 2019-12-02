Политика

10:50 02.12.2019

Глава СБУ обсудил с послом Франции усиление сотрудничества в сфере безопасности

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Глава СБУ обсудил с послом Франции усиление сотрудничества в сфере безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и с посол Франции в Украине Этьен де Понсен обсудили взаимодействие в области противодействия международному терроризму и киберугрозам.

"Во время встречи глава Службы и посол обсудили вопросы усиления сотрудничества между Украиной и Францией в сфере безопасности. В частности, стороны обсудили взаимодействие ведомств сектора безопасности обеих стран по противодействию международному терроризму и киберугрозам", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Кроме того, Баканов отдельно отметил важность реализации запланированной реформы СБУ.

"Лишение СБУ устаревших практик и создание операционно и культурно современной организации обеспечит нам большие возможности для работы в постоянно меняющейся оперативной среде, лучшую эффективность и результативность", - сказал он.

Также глава СБУ подчеркнул важную роль Франции как стратегического партнера Украины на переговорах в Нормандской формате.

Теги: #баканов #сбу #безопасность #франция
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