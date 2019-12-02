Аваков о высказывании спикера Госдумы РФ: говорите чаще, это помогает лучше понимать истинные устремления "русского мира"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины "могут выйти" несколько областей из-за "национализма и притеснения" заявил, что подобные высказывания помогают украинцам лучше понимать истинные устремления "русского мира".

"От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке.

"Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен", - написал глава МВД.

Как сообщалось, 30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о "выходе ряда областей из состава Украины после того , как 28 ноября украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека с нарушением процедур включения в состав российской делегации.