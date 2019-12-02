Политика

10:02 02.12.2019

Не все страны ЕС готовы к нормализации отношений с РФ - глава европейской дипломатии

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Не все страны ЕС готовы к нормализации отношений с РФ - глава европейской дипломатии

Часть стран ЕС не хотят двигаться в сторону нормализации отношений с Россией, заявил в воскресенье новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это вопрос (отношения с РФ - ИФ), по которому нет единства. Некоторые страны резко выступают против нормализации отношений с Россией. В то же время другим хотелось бы сделать это. Санкции (против РФ - ИФ) введены, однако сами по себе они не могут считаться политическим курсом", - сказал он в интервью газете El Pais.

Боррель констатировал, что еще одна тема, которая вызывает споры между странами ЕС - это сотрудничество с Китаем. В частности, как сообщалось, речь идет о спорах насчет реализации китайского проекта "Один пояс - один путь".

"Здесь есть разногласия: некоторые страны очень хотят заключать соглашения с Китаем, а у других есть опасения", - сказал глава дипломатии ЕС.

Теги: #боррелль #рф #ес
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