Политика

09:57 02.12.2019

Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

1 мин читать
Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

Кабинет министров Украины обнародовал на правительственном портале распоряжение №1122-р от 27 ноября 2019 года об увольнении президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

"Прекратить полномочия президента "Энергоатома" Недашковского Юрия Александровича в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 25 ноября заявил, что Кабинет министров Украины готовит изменения в руководстве и наблюдательных советах государственных компаний.

Недашковский четырежды возглавлял "Энергоатом": в 2000-03, в 2005-06, в 2008-12, в 2014-19 гг.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #кадры #недашковский #энергоатом #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:44 30.11.2019
В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

20:55 29.11.2019
Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных гособъектов - Кабмин

Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных гособъектов - Кабмин

16:44 29.11.2019
Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

15:45 29.11.2019
Передача ПриватБанка Кабмину состоялась в конце сентября

Передача ПриватБанка Кабмину состоялась в конце сентября

13:38 29.11.2019
Кабмин объявил повторный конкурс на главу Госкино - Бородянский

Кабмин объявил повторный конкурс на главу Госкино - Бородянский

07:41 29.11.2019
Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

18:43 28.11.2019
Мининфраструктуры сменит сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности"

Мининфраструктуры сменит сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности"

15:08 28.11.2019
Прокуратуру Житомирской области возглавил Олег Василив

Прокуратуру Житомирской области возглавил Олег Василив

15:07 28.11.2019
США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

14:41 28.11.2019
Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД

Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выведение Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, утверждают в СНБО

Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на следующей неделе

Пристайко представит Украину на саммите НАТО в Лондоне

Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

В "Евросолидарности", "Голосе" и "Батькивщине" обозначили "красные линии" для Зеленского на встрече в Нормандском формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков о высказывании спикера Госдумы РФ: говорите чаще, это помогает лучше понимать истинные устремления "русского мира"

Не все страны ЕС готовы к нормализации отношений с РФ - глава европейской дипломатии

Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи в "нормандском формате", но это не должно быть связано с темой Донбасса

Встреча Путина и Зеленского в Париже обязательно состоится, ее формат станет известен позже

Зеленский заявил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии НВФ

Бородянский назвал сроки запуска украинского телеканала на Донбассе

Решение по "Новичкам" стран-участниц Конвенции о запрете химоружия позволит реагировать на новые угрозы

Перри покинул пост министра энергетики США

США готовы к сотрудничеству с новой командой ЕС по противостоянию российской и китайской угрозам

Глава новой Еврокомиссии считает ЕС синонимом будущего

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА