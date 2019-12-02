Политика

09:30 02.12.2019

Перри покинул пост министра энергетики США

1 мин читать
Перри покинул пост министра энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри в своем Twitter.

Отставка Перри была объявлена Трампом на заседании кабинета министров в октябре, а вскоре после этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.

Впервые о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри возглавил министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.

Теги: #сша #перри #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 02.12.2019
США готовы к сотрудничеству с новой командой ЕС по противостоянию российской и китайской угрозам

США готовы к сотрудничеству с новой командой ЕС по противостоянию российской и китайской угрозам

06:08 02.12.2019
Трамп обсудил с Нетаньяху иранскую угрозу - Белый дом

Трамп обсудил с Нетаньяху иранскую угрозу - Белый дом

05:02 02.12.2019
Перри покинул пост министра энергетики США

Перри покинул пост министра энергетики США

03:03 02.12.2019
Бывший конгрессмен Джо Сестак выбывает из президентской гонки в США

Бывший конгрессмен Джо Сестак выбывает из президентской гонки в США

16:28 01.12.2019
В понедельник в Конгрессе США начинается рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках импичмента Трампа

В понедельник в Конгрессе США начинается рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках импичмента Трампа

06:47 01.12.2019
IRENA поддерживает Украину в развитии "зеленой" энергетики и декарбонизации экономики

IRENA поддерживает Украину в развитии "зеленой" энергетики и декарбонизации экономики

02:23 01.12.2019
В Госдепе США обеспокоены российским законодательством по иноагентам

В Госдепе США обеспокоены российским законодательством по иноагентам

17:49 30.11.2019
Джонсон постарается сократить появления с Трампом на публике в Лондоне, чтобы не навредить предвыборной

Джонсон постарается сократить появления с Трампом на публике в Лондоне, чтобы не навредить предвыборной

16:55 29.11.2019
СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства клиентов электронных платежных систем Европы и США

СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства клиентов электронных платежных систем Европы и США

21:51 28.11.2019
США продолжают переговоры с талибами по урегулированию в Афганистане

США продолжают переговоры с талибами по урегулированию в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выведение Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, утверждают в СНБО

Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на следующей неделе

Пристайко представит Украину на саммите НАТО в Лондоне

Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

В "Евросолидарности", "Голосе" и "Батькивщине" обозначили "красные линии" для Зеленского на встрече в Нормандском формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков о высказывании спикера Госдумы РФ: говорите чаще, это помогает лучше понимать истинные устремления "русского мира"

Не все страны ЕС готовы к нормализации отношений с РФ - глава европейской дипломатии

Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи в "нормандском формате", но это не должно быть связано с темой Донбасса

Встреча Путина и Зеленского в Париже обязательно состоится, ее формат станет известен позже

Зеленский заявил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии НВФ

Бородянский назвал сроки запуска украинского телеканала на Донбассе

Решение по "Новичкам" стран-участниц Конвенции о запрете химоружия позволит реагировать на новые угрозы

Глава новой Еврокомиссии считает ЕС синонимом будущего

Линкявичус призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА