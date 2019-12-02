США готовы к сотрудничеству с новой командой ЕС по противостоянию российской и китайской угрозам

Госдепартамент США поздравил новых руководителей Евросоюза с вступлением в должности и заявил о готовности к сотрудничеству с ними, в том числе по противостоянию угрозам со стороны России, Китая и Ирана.

Это сотрудничество "включает в себя укрепление торговых связей, энергетической безопасности Европы и противостояние общим вызовам нашей безопасности и демократическим ценностям, в том числе угрозам, создаваемым Россией, Компартией Китая и Ираном", говорится в сообщении Госдепа.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты и Евросоюз "являются силой добра в мире", и Вашингтон рассчитывает на "дальнейшее укрепление дружбы и активизацию трансатлантического партнерства в целях обеспечения мирного и успешного будущего для наших граждан".