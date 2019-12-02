Политика

09:19 02.12.2019

Глава новой Еврокомиссии считает ЕС синонимом будущего

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Глава новой Еврокомиссии считает ЕС синонимом будущего

Для старта работы новой Европейской комиссии (ЕК) трудно было бы вообразить лучшую дату, чем день десятилетия Лиссабонского договора о Евросоюзе, заявила в воскресенье председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

1 декабря 2019 года Европейская комиссия нового состава приступила к своим полномочиям.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы (новая Еврокомиссия - ИФ) стали хранителями договоров, депозитариями духа Лиссабона. Я чувствую эту ответственность. Это ответственность по отношению к нашим предшественникам, нашим матерям и отцам-основателям (союза - ИФ) и по отношению ко всему тому, чего они добились", - сказала глава ЕК на торжественной церемонии 10-летия Лиссабонского договора в брюссельском Доме европейской истории.

"Но это также ответственность по отношению к нашим детям. Ответственность в том, чтобы оставить им более сильный союз, чем тот, который мы унаследовали", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, для нее "история европейского проекта - это также семейная история". Она напомнила, что ее отец был непосредственным участником этого проекта, поэтому европейское наследие для нее "приобретает почти личное измерение".

"Но Европа - это не только сокровище, которое нам завещано по наследству. Европа - это синоним будущего. Нам всем надлежит строить Европу камень за камнем, день за днем", - продолжила глава Еврокомиссии.

"Европа переживает быстрые перемены. Наша ответственность заключается в том, чтобы содействовать этим переменам, не оставив никого в стороне, защищая наших сограждан с их мечтами и устремлениями", - заявила фон дер Ляйен.

Помимо председателя Еврокомиссии, в церемонии принимали участие председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европарламента Давид Сассоли и глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

В завершение церемонии главы Евросовета и Европарламента символически вручили фон дер Ляйен экземпляр Лиссабонского договора как председателю Еврокомиссии, считающейся в ЕС "хранительницей договоров".

Теги: #ес #еврокомиссия
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