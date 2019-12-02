Линкявичус призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал американскую компанию Apple не манипулировать Крымом с целью получения экономической выгоды.

"В ситуации с Крымом нет спорных "границ", Apple. Есть только клочок земли, который оккупировала Россия, пренебрегая любыми принципами международного права, - и этот клочок земли принадлежит Украине. Языком международного права не следует манипулировать советом получения экономической выгоды", - написал Линкявичус в Twitter.