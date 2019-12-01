Зеленский: Уже есть целое поколение украинцев, родившихся и родивших детей в независимой Украине, и это - наше будущее

28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости, на котором украинцы объединились ради того, чтобы жить в единой и независимой стране, и это будущее, ради которого граждане и дальше должны быть едиными, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"90% украинцев в Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украине - быть! И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране. Сегодня уже есть целое поколение украинцев, родившихся и родивших детей в независимой Украине. И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, прошел 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. За независимость Украины высказались 90,32% принявших участие в референдуме.