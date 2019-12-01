В понедельник в Конгрессе США начинается рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках импичмента Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса в понедельник начнет рассмотрение доклада, подготовленного по результатам расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщают местные СМИ.

На рассмотрение отводится 24 часа, после чего во вторник доклад будет поставлен на голосование.

Как ожидается, Комитет, контролируемый демократами, инициировавшими расследование, примет доклад. Затем он будет передан на рассмотрение Юридическому комитету, который должен будет в среду определить, заслуживает ли он голосования всей Палатой представителей.

Юридический комитет также до 18:00 воскресенья по местному времени ждет ответа от администрации, будет ли Трамп или его представитель присутствовать на слушаниях.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая примет окончательное решение о голосовании, пока не сказала, следует ли официально объявить импичмент президенту. Но в письме к сторонникам на прошлой неделе она призвала нести ответственность за свои действия.

Если Палата представителей проголосует за импичмент, дело должно быть передано в Сенат для начала судебного процесса.