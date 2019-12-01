Политика

15:21 01.12.2019

Выведение Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, утверждают в СНБО

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Выведение Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей, утверждают в СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины подчеркивают, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО, а его выведение пятничным указом президента из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей.

"Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье на сайте СНБО.

Также в Совете отмечают, что Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО из Министерства обороны, "и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами".

Как сообщалось, 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только Зеленский. "Как будет далее? Честно скажу, учитывая позицию секретаря СНБО, который не видит меня в СНБО... Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, поэтому я надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и" и просто спросить: нужен я на этой должности. Я готов отчитаться, что сделано и что мы планируем сделать", - сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что, как военный человек, на любом месте, где это необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что, прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности. Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен. "Один (секретарь СНБО Александр Данилюк – ИФ) ушел в отставку, другой пришел - начинает организовывать новую команду…определенные назначения… советников, кроме негатива в обществе ничего не имеют", - сказал он.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил заместителя секретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабгруппы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Теги: #снбо #кривонос #снбоу
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