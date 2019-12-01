Политика

12:54 01.12.2019

Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на следующей неделе

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Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на следующей неделе

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Теги: #гостаможня #планы #нефьодов
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