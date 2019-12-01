Политика

08:31 01.12.2019

Решение по "Новичкам" стран-участниц Конвенции о запрете химоружия позволит реагировать на новые угрозы

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Решение об обновлении Списка 1 Приложения по химическим веществам к Конвенции о запрещении химического оружия представляет собой позитивный шаг, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.

"Это изменение является первым в своем роде, которое позволяет Конвенции реагировать на новые и возникающие угрозы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это уже следовало из заявления ЕС в ходе общих прений в организации 25 ноября.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) одобрила 27 ноября предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции нескольких опасных химикатов семейства "Новичок".

Председатель конференции объявил, что все участники согласны с этим шагом, и потому голосование можно не проводить. Сразу после этого глава Организации по запрещению химоружия Фернандо Ариас приветствовал такое решение.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО). Однако по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В результате в сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение по добавлению семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников.

В октябре 2018 года Канада, Нидерланды и США представили совместное предложение по внесению в список химикатов в Конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) изменений. В этот список вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него.

Канада, США и Нидерланды предложили включить туда только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в контрольный список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения западных стран, однако в итоге стороны пришли к компромиссу.

В итоге на практике в список включаются четыре вещества: согласно документам ОЗХО, предложенные западными странами два соединения есть и в российском списке из четырех веществ.

В список 1 КХО, куда предлагаются изменения, вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

Теги: #ес #химоружие #бельгия #новичок
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