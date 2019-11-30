Политика

22:44 30.11.2019

В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

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В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные громады (ОТГ) продлится ориентировочно до февраля 2020 года, сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм ", - заявила Бабак в интервью "Радио Свобода" вечером в субботу.

Теги: #отг #украина #срок #кабмин
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