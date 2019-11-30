Политика

18:12 30.11.2019

Зеленский хотел бы на следующей неделе встретиться со студентами, которые были побиты "Беркутом" на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года

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Зеленский хотел бы на следующей неделе встретиться со студентами, которые были побиты "Беркутом" на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, протестуя против отказа тогдашней власти от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, и пострадали от действий спецподразделения "Беркут".

"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

Зеленский считает, что эти студенты и были теми "романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

"Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", - отметил глава государства.

Президент написал, что на следующей неделе очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Теги: #майдан #зеленский
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