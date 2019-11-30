Политика

17:49 30.11.2019

Джонсон постарается сократить появления с Трампом на публике в Лондоне, чтобы не навредить предвыборной

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Джонсон постарается сократить появления с Трампом на публике в Лондоне, чтобы не навредить предвыборной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, на следующей неделе сократит до минимума совместные появления на публике с президентом США Дональдом Трампом, который прибывает в Великобританию на саммит НАТО, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Джонсон, по данным газеты, опасается, что визит Трампа может навредить предвыборной кампании Консервативной партии Великобритании.

Один из источников газеты в Консервативной партии назвал визит Трампа "большой проблемой".

"Очень сложно предугадать, что он (Трамп - ИФ) скажет", - заявил источник.

Трамп прибудет в Лондон в понедельник вечером, чтобы посетить саммит НАТО. В Великобритании он останется до среды, когда он даст пресс-конференцию.

У Джонсона и Трампа не запланирована двусторонняя встреча, отмечает газета. Вместе, как ожидается, их можно будет заметить дважды за визит Трампа в Лондон: первый раз на одном из ужинов, второй раз - на открытии саммита НАТО.

Трамп неоднократно называл Джонсона подходящим премьер-министром для Великобритании и хорошим человеком.

В то же время, недавно Лейбористская партия, конкурирующая с консерваторами, заявила, что после Brexit консерваторы "продадут" британскую национальную службу здравоохранения США. Лейбористы утверждают, что из-за торгового соглашения между США и британскими консерваторами после Brexit в Великобритании значительно вырастут цены на лекарства.

Источник газеты в американской администрации заявил, что Трампу нравится Джонсон, но американский президент "осознает, что ему не следует вмешиваться в выборы в других странах".

Выборы в британский парламент запланированы на 12 декабря.

Теги: #великобритания #сша #трамп #джонсон
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