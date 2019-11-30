СБУ разоблачила деятельность ОПГ, которая занималась рэкетом и обстреливала из гранатометов торговые заведения бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на систематическом вымогательстве денег у представителей легального бизнеса в Закарпатской области.

"Группу возглавлял житель Мукачево, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники обложили "данью" местных предпринимателей. Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" крупные суммы денег из бизнесменов", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Кроме того, случае их неуплаты денег злоумышленники поджигали автомобили граждан, а также ночью из гранатометов обстреливали торговые места бизнесменов.

"Во время обысков по месту жительства и автомобилях фигурантов дела, в частности, марок "Lexus", "Мercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" и "Toyota", правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали лидера организованной группировки, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам дела. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.