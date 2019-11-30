Политика

14:15 30.11.2019

Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины временно оккупирована

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Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины временно оккупирована

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о том, что многие нормы, которые на данный момент обсуждаются в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть страны остается временно оккупированной.

"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал он также в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

По словам Бородянского, его часто спрашивают о том, почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе. "Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - отметил министр.

Теги: #дезинформация #закон #бородянский
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