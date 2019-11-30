Политика

13:40 30.11.2019

ОПЗЖ предложила изъять из закона об особом статусе ОРДЛО обязательные требования украинской стороны касательно условий проведения там демократических выборов

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ОПЗЖ предложила изъять из закона об особом статусе ОРДЛО обязательные требования украинской стороны касательно условий проведения там демократических выборов

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагают существенно скорректировать закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности изъять обязательные требования украинской стороны касательно условий проведения в ОРДЛО демократических выборов. 

В зарегистрированном нардепами от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем, Нестором Шуфричем и другими законопроекте №2491 о внесении изменений в указанный закон, предусматривается среди прочего и подготовка "специального закона Украины, регулирующего внеочередные местные выборы" в ОРДЛО, а также соответствие выборов "украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

Предусмотрено, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующего внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах". "Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за выборами в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

"Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ был сделан вывод в соответствии с установившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденном трехсторонним контактной группой и направленном Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ", - говорится в законопроекте.

ОПЗЖ предлагает исключить из закона от 2014 г., действие которого, в случае не пролонгирования, заканчивается 31 декабря 2019 г., ряд переходных положений (пункт 4 ст. 10) об обязательности проведения выборов в ОРДЛО по стандартам ОБСЕ и обеспечении вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины; недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в т.ч. со стороны незаконных вооруженных формирований; соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; восстановления украинского теле- и радиовещания на всей территории Донецкой и Луганской областей; соблюдения избирательных прав внутренне перемещенных лиц, вынужденно покинувших места проживания в Донбассе; и ряд других положений, направленных на проведение демократических выборов в ОРДЛО. 

Как сообщалось, 18 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан по результатам встречи лидеров стран "нормандской четверки" совместно с парламентом и обществом.

На вопрос, как за 11 дней календарных дней после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря (последнее в 2019 году заседание Верховной Рады состоится 20 декабря - ИФ) будет выработан текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО, глава Верховной Рады ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.

Лидеры стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) намерены встретиться 9 декабря в Париже.

Теги: #опзж #ордло #выборы
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