Политика

13:37 30.11.2019

Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за декабрь уже были снижены тарифы на отопление

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Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за декабрь уже были снижены тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за коммунальные услуги в декабре уже были снижены тарифы на отопление, поскольку ранее уменьшилась цена на газ для населения.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы – нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. "Платить невозможно, уменьшить", - написал он на своей странице в Facebook в субботу, где было также опубликовано видео о совещании, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Юлия Ковалив.

На совещании речь шла о том, что после снижения цены на газ украинцы должны получить более низкие тарифы, но законодательно нельзя сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года.

"Мы с ценой на газ справились. Для того чтобы тариф на тепло тоже пошел вниз этой зимой, у нас есть очень короткий законопроект, который можно внести от президента как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. На эту зиму мы уже защитили потребителя от роста тарифов, потому что традиционно он рос. Уже не будет расти", - отметил Гончарук.

В свою очередь замглавы ОП Ковалив напомнила, что полномочия по перерасчету тарифов у регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и необходимо проговорить также с НКРЭКУ данный вопрос.

"Мы, не проговорив с регулятором, сейчас хотим предлагать президенту внести закон, и еще непонятно, приведет ли он к уменьшению реального тарифа. Если регулятор нам тоже скажет, что ему это важно, то этот закон можно внести в рабочем режиме через депутатов. У нас идет сейчас, например, законопроект о НКРЭКУ, который нам нужно до 1 января принять", - пояснила она свою позицию по данному вопросу.

Гончарук на это указал, что вносил бы такой законопроект, который позволит снизить тарифы уже в платежках за декабрь, от президента, потому что Владимир Зеленский обещал, что тарифы будут уменьшаться.

Премьер убежден, что это можно осуществить "простым законопроектом". "Мы говорим сейчас о сути идеи. У нас меньше цена на газ, в тарифе 80% цены на газ, всё просто. Нужно сказать, что если цена ниже, то необходимо, чтобы тариф был ниже. Это можно сделать простым законопроектом, можно переписать, согласовать с регулятором, всё ясно, "отхороводим", - отметил он.

Отвечая на вопрос Ковалив, на сколько снизится тариф на тепло, Гончарук сказал, что по прогнозу Кабмина на 80-130 грн, что составит 10-15% от нынешнего показателя.

Подводя итог дискуссии, президент подчеркнул: "Самое главное - люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижения (тарифа на отопление – ИФ)".

Теги: #зеленский #тарифы
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